Пострадавшие от паводков казахстанцы начали получать ключи от новых домов

Министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев озвучил механизм помощи людям, чьи дома пострадали от паводков, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Для опреативного решения жилищных проблем граждан, пострадавших от паводков выработаны дополнительные механизмы, предусматривающие приобретение готового жилья; возможность подбора приобретаемого жилья пострадавшими самостоятельно; проведение ремонтных работ либо оплата их стоимости; возможность применения нетиповых проектов, — сказал Канат Шарлапаев на заседании Правительства.

По его словам, предусмотрено обеспечение жильем пострадавших собственников дачных объектов, если это их единственное жилье.