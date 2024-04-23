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    10:36, 23 Апрель 2024 | GMT +6

    Пострадавшие от паводков казахстанцы начали получать ключи от новых домов

    жилье
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев озвучил механизм помощи людям, чьи дома пострадали от паводков, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Для опреативного решения жилищных проблем граждан, пострадавших от паводков выработаны дополнительные механизмы, предусматривающие приобретение готового жилья; возможность подбора приобретаемого жилья пострадавшими самостоятельно; проведение ремонтных работ либо оплата их стоимости; возможность применения нетиповых проектов, — сказал Канат Шарлапаев на заседании Правительства. 

    По его словам, предусмотрено обеспечение жильем пострадавших собственников дачных объектов, если это их единственное жилье. 


    — На сегодня акиматами ведутся работы по выбору земельных участков для новой застройки. В Актюбинской области уже начато строительство домов, в Акмолинской, Карагандинской, Костанайской областях пострадавшие семьи уже получают ключи от нового жилья, и эта работа будет продолжена в других регионах, — добавил министр. 

    Теги:
    Правительство Регионы Казахстана Регионы Акимат Жилье Строительство Паводки в Казахстане Паводки
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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