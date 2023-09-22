Пострадавшие от дождей костанайские аграрии получат 16,9 млрд тенге субсидий

16,9 млрд тенге получат фермеры в Костанайской области в связи с проблемой сбора урожая в этом году. Соответствующее поручение дал министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, который прибыл в Костанайскую область, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Глава Минсельхоза встретился с руководителями агроформирований и ответил на все интересующие их вопросы.

Как сообщалось ранее, в северных регионах поля пострадали от проливных дождей. Из-за неблагоприятной погоды ухудшилось качество зерна нового урожая. В области основной объем составляет неклассная пшеница.

Но, Айдарбек Сапаров заверил, что никто без поддержки не останется.

- Есть поручение Главы государства. Правительство поддержало предложенные меры по минимизации последствий. НУХ «Байтерек» решен вопрос пролонгации займов без применения штрафных санкций. Будет проведена работа по выделению дополнительных средств на субсидирование агропромышленного комплекса. Костанайской области требуется еще 16,9 млрд тенге, –отметил Айдарбек Сапаров.

Плюс ко всему, Костанайская область получит дополнительно 11 тыс. тонн удешевленного горючего для сушки зерна. Стоимость его не превысит 250 тенге за литр. По области элеваторы работают в круглосуточном режиме, функционируют 318 зерносушилок.

Также Минсельхоз уточнил и про цены на закуп сельхозпродукции: на данный момент продкорпорация еще не объявляла итоговую цену за зерно.

- Сейчас проводится анализ состояния рынка зерна. По его итогам Продкорпорация объявит справедливую цену закупа сельхозпродукции. Компания обеспечит формирование семенного фонда и пересмотрит график поставок удешевленного зерна для производства хлеба, - добавил глава Минсельхоза.

Айдарбек Сапаров осмотрел поля нескольких агроформирований разных районов области, ознакомился с работой хлебоприемного предприятия.

Аким Костанайской области Кумар Аксакалов сообщил, что в этом году зерновыми засеяли 4,3 млн га. Всего убрали на данный момент 32% от общей посевной площади.