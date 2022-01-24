Пострадавшие квартиры восстанавливают в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы до конца недели восстановят все пострадавшие во время беспорядков квартиры. Об этом сообщил заместитель акима Мухит Азирбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании городского штаба спикер доложился о ходе восстановительных работ.

«По вашему поручению Бакытжан Абдирович, обследовали жилые дома, где были повреждены стекла. Заявление подали 57 квартир. В основном они расположены на пересечении проспекта Назарбаева и улицы Сатпаева, в микрорайоне Самал-1, по улице Достык и еще есть дом на углу улицы Кабанбай батыра и улицы Масанчи, возле департамента полиции. На сегодня заменены окна 31 квартиры, на этой неделе в ближайшие 2-3 дня мы все завершим. Масштабных повреждений нет, в основном только стекла, также в стены некоторых квартир попали пули», - сказал Мухит Азирбаев.

Ранее аким Алматы Бакытжан Сагинтаев заявил, что восстановление квартир будет производиться за счет местного бюджета.

Напомним, заместитель акима города Мухит Азирбаев рассказал, как идет ремонт и восстановление пострадавших зданий в Алматы.