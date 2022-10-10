Пострадавшему от пожаров в Аулиеколе бизнесу выплатят свыше 36 млн тенге

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Аулиекольские предприниматели получат компенсацию за пострадавший от пожара бизнес, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе региональной палаты предпринимателей, материалы предпринимателей Аулиекольского района сегодня рассмотрели на заседании Комиссии Фонда «Күшіміз бірлікте».

Палатой предпринимателей Костанайской области проделана большая работа по сбору сведений о причиненном ущербе субъектам бизнеса от пожаров.

«В оперативном режиме проведены встречи с предпринимателями, с участием представителей Палаты и регионального совета, на которых разъяснялся алгоритм фиксации понесенного ущерба и др. В результате были установлены субъекты бизнеса с имущественным ущербом, налажена обратная связь, разработан акт осмотра имущества, осмотр объектов проводился с фото- и видеофиксацией. Эти сведения были предоставлены на заседании комиссии. Вся информация по ним подтвердилась», - рассказал Данияр Кузенбаев.

Комиссия Фонда «Күшіміз бірлікте» поддержала выплату пяти субъектам частного предпринимательства по возмещению ущербу на сумму свыше 36 млн тенге.

Ранее сообщалось, что Архимед Мухамбетов анонсировал завершение масштабного строительства домов для погорельцев в Аулиекольском районе. В ближайшее время ожидается заселение.