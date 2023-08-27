Пострадавшего в горах туриста спасли в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Мужчина получил травму ноги при спуске с пика Советов. Ему пришли на помощь спасатели МЧС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«26 августа поступило сообщение от мужчины о том, что его друг при спуске с пика Советов получил травму ноги. Оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС в 17:25 выехала на помощь. В 20:28 группа спасателей дошли до пострадавшего, оказали первую помощь и начали транспортировку при помощи горизонтальных носилок к машине, где ожидала бригада сотрудников Центра медицины катастроф», - сообщили в пресс-службе РОСО.

Ранее сотрудники Республиканского оперативно-спасательного отряда на носилках спустили травмированную женщину из ущелья Проходное.