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    16:01, 27 Август 2023 | GMT +6

    Пострадавшего в горах туриста спасли в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Мужчина получил травму ноги при спуске с пика Советов. Ему пришли на помощь спасатели МЧС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «26 августа поступило сообщение от мужчины о том, что его друг при спуске с пика Советов получил травму ноги. Оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС в 17:25 выехала на помощь. В 20:28 группа спасателей дошли до пострадавшего, оказали первую помощь и начали транспортировку при помощи горизонтальных носилок к машине, где ожидала бригада сотрудников Центра медицины катастроф», - сообщили в пресс-службе РОСО.

    Ранее сотрудники Республиканского оперативно-спасательного отряда на носилках спустили травмированную женщину из ущелья Проходное.


    Теги:
    Спасение Алматы МЧС Происшествия Происшествия, ЧС
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