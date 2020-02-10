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Пострадавшего в горах туриста спасли в Алматы

10 Февраля 2020 12:06
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Пострадавшего в горах туриста спасли в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы сотрудники службы спасения помогли пострадавшему туристу спуститься с перевала Кимасар, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Вызов с просьбой о помощи пострадавшему 20-летнему парню на пульт 109 оперативного дежурного «Служба спасения» поступил от туристов 8 февраля в 18:05.

Выяснилось, что он при спуске с перевала Кимасар подвернул ногу и не мог самостоятельно передвигаться. На место выехал экипаж аварийно-спасательного отряда в составе четырех человек.

Прибыв в ущелье, спасатели осуществили подъем до перевала Кимасар на высоту 2200 метров над уровнем моря.

«Обнаружив группу туристов, осмотрев пострадавшего, который предположительно получил сильный ушиб ноги, оказали первую медицинскую помощь. После чего начали спуск до оперативной автомашины службы спасения и в дальнейшем он был транспортирован в Городскую клиническую поликлинику № 12, где был передан медицинским работникам», - сообщили в службе спасения города.

Пострадавший выразил слова благодарностей в адрес спасателей.


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Ключевые слова: Алматы, Другие государственные органы,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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