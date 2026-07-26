Туриста с травмами эвакуировали с пика Карнизный в Алматинской области

В Алматинской области спасатели эвакуировали туриста, получившего травмы в результате камнепада во время восхождения на пик Карнизный, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям РК.

В Карасайском районе Алматинской области, в районе пика Карнизный, турист получил травмы ноги и лица в результате камнепада во время восхождения на высоте 4 500 метров. После происшествия он не смог самостоятельно выбраться из горной местности, а его местонахождение оставалось неизвестным.

На поиски были направлены сотрудники оперативно-спасательного отряда города Конаев, спасатели Республиканской спасательной службы «Барыс» МЧС РК и Службы спасения ДЧС Алматы. В ходе поисково-спасательной операции им удалось установить местонахождение пострадавшего.

Для оперативной эвакуации был задействован вертолет «Казавиаспас». Туриста доставили в аэропорт Боралдай, где его встретила бригада Центра медицины катастроф.

После оказания первой помощи пострадавшего госпитализировали в одну из городских клинических больниц Алматы.

Ранее спасатели МЧС вертолетом эвакуировали пострадавшую с пика Букреева.