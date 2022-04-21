Пострадавшего при сходе лавины в горах Алматы гражданина Франции отправили на родину

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Гражданина Франции, пострадавшего при сходе лавины в горах Алматы, отправили на родину санавиацией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мужчина получил многочисленные травмы во время схода лавины в районе пика Молодежный 13 апреля. Его доставили в центральную городскую клиническую больницу.

«Страховая компания из Франции организовала самолет санавиации», - сообщили в пресс-службе ЦГКБ.

Генеральный консул Франции Алексис Шахтахтинский поблагодарил коллектив больницы за оказание всей необходимой медпомощи и сообщил, что мужчина благополучно был доставлен во Францию. Сейчас продолжает получать лечение.

В пресс-службе ЦГКБ уточнили, что пострадавшего зовут Кристоф Петьо. Он является врачом. Мужчина также выразил благодарность всем медицинским работникам больницы.

Как ранее сообщалось, 13 апреля в горах Алматы в районе пика Молодежный под лавину попали два человека. Первого пострадавшего удалось найти живым с различными травмами. Это и был Кристофу Петьо. Спустя некоторое время был найден второй пострадавший, без признаков жизни.