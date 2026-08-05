Пострадавшего от камнепада туриста спасли в горах Алматинской области

В ущелье Левый Талгар спасатели провели сложную эвакуацию туриста, на которого во время похода упал камень. После оказания первой помощи мужчину доставили в городскую больницу, передает агентство Казинформ со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям РК.

Инцидент произошел в ущелье Левый Талгар на высоте 2 970 метров. К месту происшествия незамедлительно выдвинулись спасатели Центра мониторинга и оперативного реагирования акимата Алматы и Республиканской службы спасения «Барыс» МЧС с двух контрольно-спасательных постов.

Фото: МЧС РК

Пострадавшему на месте была оказана первая помощь. Состояние оценивалось как тяжелое.

Затем спасатели начали транспортировку туриста по сложному горному рельефу в направлении Малого Талгарского перевала. По пути к ним присоединились волонтеры Федерации альпинизма города Алматы, которые помогли продолжить эвакуацию до горного курорта «Шымбулак».

На курорте пострадавшего передали бригаде Центра медицины и катастроф, после чего его госпитализировали в одну из городских клинических больниц.

Ранее спасатели эвакуировали пострадавших туристов с Кольсайских озер.