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    Пострадавшего от камнепада туриста спасли в горах Алматинской области

    В ущелье Левый Талгар спасатели провели сложную эвакуацию туриста, на которого во время похода упал камень. После оказания первой помощи мужчину доставили в городскую больницу, передает агентство Казинформ со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям РК.

    спасение талгар камнепад
    Фото: МЧС РК

    Инцидент произошел в ущелье Левый Талгар на высоте 2 970 метров. К месту происшествия незамедлительно выдвинулись спасатели Центра мониторинга и оперативного реагирования акимата Алматы и Республиканской службы спасения «Барыс» МЧС с двух контрольно-спасательных постов.

    талгар спасатели мчс горы камнепад
    Фото: МЧС РК

     

    Пострадавшему на месте была оказана первая помощь. Состояние оценивалось как тяжелое.

    Затем спасатели начали транспортировку туриста по сложному горному рельефу в направлении Малого Талгарского перевала. По пути к ним присоединились волонтеры Федерации альпинизма города Алматы, которые помогли продолжить эвакуацию до горного курорта «Шымбулак».

    На курорте пострадавшего передали бригаде Центра медицины и катастроф, после чего его госпитализировали в одну из городских клинических больниц.

    Ранее спасатели эвакуировали пострадавших туристов с Кольсайских озер.

    МЧС Спасение Талгар Регионы Казахстана Горы Алматинская область Спасатели
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
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