    08:38, 06 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Пострадавшая в ДТП казахстанка эвакуирована из Кыргызстана

    На территории Ошской области Кыргызской Республики гражданка Казахстана пострадала в дорожно-транспортном происшествии, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    п
    Фото: Генконсульство РК в КР

    По информации Генерального консульства РК в КР, 27 августа 2025 года гражданка Нуртазина А.А. получила тяжелые травмы в результате ДТП и была госпитализирована в Ошскую клиническую больницу, где ей оказали экстренную медицинскую помощь.

    п
    Фото: Генконсульство РК в КР

    - По просьбе родственников Генеральное консульство РК в городе Ош оперативно подключилось к решению вопроса о транспортировке пострадавшей в Казахстан. В тесном взаимодействии с министерством здравоохранения РК и при поддержке местных органов здравоохранения 5 сентября был организован вылет санитарной авиации в Ош. В тот же день соотечественницу благополучно транспортировали в Казахстан для дальнейшего лечения, - говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось о гибели мопедистки в ДТП с бетономешалкой в Алматы.

    Гульмира Абдрахманова
