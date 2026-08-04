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    Пострадавшая при нападении на Северном Кипре оказалась гражданкой Кыргызстана — МИД РК

    Министерство иностранных дел Казахстана уточнило информацию о гражданстве девушки, пострадавшей в результате нападения с ножом на Северном Кипре, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі
    Фото: Адлет Беремкулов/ Kazinform

    Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве, кипрская сторона предоставила официальные сведения относительно гражданства участницы инцидента.

    — В ходе уточнения данных установлено, что потерпевшая, уроженка Казахстана, является гражданкой Кыргызской Республики, — сообщили в МИД РК.

    Ранее сообщалось, что в результате нападения на Северном Кипре пострадала гражданка Казахстана. Однако после получения официальной информации от кипрской стороны данные были уточнены.

    Напомним, инцидент произошел в супермаркете Metropol в городе Никосия. По данным местных СМИ, мужчина по неустановленным причинам напал с ножом на женщину, после чего нанес ранения самому себе. По факту произошедшего проводится расследование.

    Кипр Кыргызстан МИД РК Нападение
    Акбота Кузекбай
    Акбота Кузекбай
    Автор