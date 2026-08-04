Пострадавшая при нападении на Северном Кипре оказалась гражданкой Кыргызстана — МИД РК

Министерство иностранных дел Казахстана уточнило информацию о гражданстве девушки, пострадавшей в результате нападения с ножом на Северном Кипре, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве, кипрская сторона предоставила официальные сведения относительно гражданства участницы инцидента.

— В ходе уточнения данных установлено, что потерпевшая, уроженка Казахстана, является гражданкой Кыргызской Республики, — сообщили в МИД РК.

Ранее сообщалось, что в результате нападения на Северном Кипре пострадала гражданка Казахстана. Однако после получения официальной информации от кипрской стороны данные были уточнены.

Напомним, инцидент произошел в супермаркете Metropol в городе Никосия. По данным местных СМИ, мужчина по неустановленным причинам напал с ножом на женщину, после чего нанес ранения самому себе. По факту произошедшего проводится расследование.