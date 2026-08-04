На казахстанку напали с ножом на Северном Кипре: МИД РК сделал заявление

22-летняя гражданка Казахстана получила ножевое ранение на Северном Кипре и была госпитализирована. Информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным местных СМИ, инцидент произошел в супермаркете Metropol в городе Никосия. В результате нападения с ножом пострадали два человека.

По предварительной информации, мужчина по неустановленным причинам попытался смертельно ранить женщину. После нападения подозреваемый нанес ножевые ранения самому себе.

В Министерстве иностранных дел Казахстана сообщили, что осведомлены о произошедшем. Данный вопрос находится на контроле внешнеполитического ведомства.

— Министерство иностранных дел РК осведомлено об инциденте на Северном Кипре с участием нашей гражданки. В настоящее время казахстанские дипломаты выясняют детали случившегося и находятся на связи с местными компетентными органами. Дополнительная информация будет предоставлена по мере поступления официальных сведений, — сообщили в МИД РК.

По информации полиции, точные причины произошедшего пока не установлены. По факту инцидента проводится расследование.

Ранее в Министерстве иностранных дел подтвердили факт гибели казахстанки в Сербии. Сообщалось, что посольство Казахстана в Сербии совместно с местными компетентными органами выясняют все обстоятельства произошедшего.