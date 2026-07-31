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    МИД РК подтвердил гибель казахстанки в Сербии

    Министерство иностранных дел Казахстана взяло на контроль дело о гибели гражданки республики в Белграде, передает корреспондент агентства Kazinform.

    МИД РК подтвердил гибель казахстанки в Сербии
    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    29 июля отец казахстанки сообщил в социальных сетях, что его дочь, находившаяся в Белграде на заработках, пропала. По его словам, девушка перестала выходить на связь. 

    На следующий день мужчина сообщил, что дочь погибла. По информации, распространенной в соцсетях, она выпала с шестого этажа жилого дома в Белграде.

    В Министерстве иностранных дел Казахстана подтвердили факт гибели казахстанки. Ситуацию взяли на контроль ведомства.

    — Министерство иностранных дел Республики Казахстан выражает искренние соболезнования родным и близким погибшей в Сербии нашей гражданки.
    Посольство Казахстана в Сербии совместно с местными компетентными органами выясняют все обстоятельства произошедшего, — сообщили в пресс-службе.

    Сейчас казахстанские дипломаты находятся на связи родственниками погибшей и оказывают им всестороннюю консульско-правовую поддержку.

    Ранее МИД назвал самую распространенную схему вербовки казахстанцев в трудовое рабство.

    Также сообщалось, что в Министерстве иностранных дел Казахстана подтвердили, что компетентные органы США установили личность обнаруженного человека. Им оказался гражданин Казахстана Асет Куралбай.

    Соболезнования Казахстанцы Сербия МИД РК Происшествия
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор