МИД РК подтвердил гибель казахстанки в Сербии

Министерство иностранных дел Казахстана взяло на контроль дело о гибели гражданки республики в Белграде, передает корреспондент агентства Kazinform.

29 июля отец казахстанки сообщил в социальных сетях, что его дочь, находившаяся в Белграде на заработках, пропала. По его словам, девушка перестала выходить на связь.

На следующий день мужчина сообщил, что дочь погибла. По информации, распространенной в соцсетях, она выпала с шестого этажа жилого дома в Белграде.

В Министерстве иностранных дел Казахстана подтвердили факт гибели казахстанки. Ситуацию взяли на контроль ведомства.

— Министерство иностранных дел Республики Казахстан выражает искренние соболезнования родным и близким погибшей в Сербии нашей гражданки.

Посольство Казахстана в Сербии совместно с местными компетентными органами выясняют все обстоятельства произошедшего, — сообщили в пресс-службе.

Сейчас казахстанские дипломаты находятся на связи родственниками погибшей и оказывают им всестороннюю консульско-правовую поддержку.

Ранее МИД назвал самую распространенную схему вербовки казахстанцев в трудовое рабство.

Также сообщалось, что в Министерстве иностранных дел Казахстана подтвердили, что компетентные органы США установили личность обнаруженного человека. Им оказался гражданин Казахстана Асет Куралбай.