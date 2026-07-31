МИД РК подтвердил гибель казахстанки в Сербии
Министерство иностранных дел Казахстана взяло на контроль дело о гибели гражданки республики в Белграде, передает корреспондент агентства Kazinform.
29 июля отец казахстанки сообщил в социальных сетях, что его дочь, находившаяся в Белграде на заработках, пропала. По его словам, девушка перестала выходить на связь.
На следующий день мужчина сообщил, что дочь погибла. По информации, распространенной в соцсетях, она выпала с шестого этажа жилого дома в Белграде.
В Министерстве иностранных дел Казахстана подтвердили факт гибели казахстанки. Ситуацию взяли на контроль ведомства.
— Министерство иностранных дел Республики Казахстан выражает искренние соболезнования родным и близким погибшей в Сербии нашей гражданки.
Посольство Казахстана в Сербии совместно с местными компетентными органами выясняют все обстоятельства произошедшего, — сообщили в пресс-службе.
Сейчас казахстанские дипломаты находятся на связи родственниками погибшей и оказывают им всестороннюю консульско-правовую поддержку.
Ранее МИД назвал самую распространенную схему вербовки казахстанцев в трудовое рабство.
Также сообщалось, что в Министерстве иностранных дел Казахстана подтвердили, что компетентные органы США установили личность обнаруженного человека. Им оказался гражданин Казахстана Асет Куралбай.