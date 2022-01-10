Пострадали ли здания ЦОНов во время беспорядков в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пострадали ли здания ЦОНов в Алматы во время массовых беспорядков, ответили в филиале НАО «ГК «Правительство для граждан» по городу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Никаких повреждений не было. Все в порядке», - ответили в пресс-службе филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Алматы.

Также сообщается, что с 10 января во всех регионах Казахстана, за исключением Алматы и Алматинской области, возобновили свою работу ЦОНы. АвтоЦОНы пока не работают по республике.

«СпецЦОНы не работают по причине, что сотрудники КАП МВД, которые обрабатывают заявки, привлечены в правоохранительную работу в связи с усилением», - добавили в пресс-службе филиала.

Между тем, в Алматы постепенно возобновляется работа крупных торговых сетей, рынков, аптек, АЗС и общественного транспорта.

Напомним, в мегаполисе в связи с обострением ситуации, до 19 января введено чрезвычайное положение. Идет антитеррористическая спецоперация с целью установления порядка в городе.

Ранее сообщалось о том, какие меры вводятся в рамках режима ЧП в Алматы.