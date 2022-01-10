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    12:20, 10 Январь 2022 | GMT +6

    Пострадали ли здания ЦОНов во время беспорядков в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пострадали ли здания ЦОНов в Алматы во время массовых беспорядков, ответили в филиале НАО «ГК «Правительство для граждан» по городу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Никаких повреждений не было. Все в порядке», - ответили в пресс-службе филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Алматы.

    Также сообщается, что с 10 января во всех регионах Казахстана, за исключением Алматы и Алматинской области, возобновили свою работу ЦОНы. АвтоЦОНы пока не работают по республике.

    «СпецЦОНы не работают по причине, что сотрудники КАП МВД, которые обрабатывают заявки, привлечены в правоохранительную работу в связи с усилением», - добавили в пресс-службе филиала.

    Между тем, в Алматы постепенно возобновляется работа крупных торговых сетей, рынков, аптек, АЗС и общественного транспорта.

    Напомним, в мегаполисе в связи с обострением ситуации, до 19 января введено чрезвычайное положение. Идет антитеррористическая спецоперация с целью установления порядка в городе.

    Ранее сообщалось о том, какие меры вводятся в рамках режима ЧП в Алматы.


    Теги:
    ЦОН Правительство для граждан ЧП-2022 Алматы
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