Постоянный координатор ООН оценил выступление Президента РК на Генассамблее

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постоянный координатор ООН, постоянный представитель ПРООН в РК Норимаса Шимомура оценил выступление Президента РК Касым-Жомарта Токаева на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы были очень рады увидеть господина Токаева с выступлением на площадке ООН. Он говорил, что институциональная архитектура сейчас существует для того чтобы внедрять Цели устойчивого развития (ЦУР) в РК. Ваша страна провела первый форум по ЦУР в апреле 2019 года. Казахстан также представил и обзор по ЦУР в июле этого же года в ООН. 90% ЦУР идут в рамках соответствующей политики страны. К. Токаев также отмечал важность эффективного финансирования ЦУР и продвижения деятельности Исламской организации продовольственной безопасности», - сказал Норимаса Шимомура на пресс-конференции в СЦК.

Он напомнил, что Глава государства предложил создать межрегиональный Центр ООН по целям устойчивого развития в РК, который будет охватывать деятельность во всех Центральноазиатских странах и в Афганистане.

«Президент Токаев отметил также, что конфликты, отсутствие доверия, разрыв в соответствующих социальных вопросах – все это дает нам существенные угрозы для жизнедеятельности в странах Центральной Азии, упомянув о продолжающихся усилиях Казахстана в этом направлении», - подчеркнул спикер.

Напомним, К. Токаев выступил на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

Глава государства в рамках своего выступления предложил создать межрегиональный Центр ООН по целям устойчивого развития в РК. По мнению Касым-Жомарта Токаева, такая мера ускорила бы реализацию ЦУР не только в Казахстане, но и в остальных государствах Центральной Азии и Афганистане.

Президент Казахстана также выступил и на Общих дебатах в рамках 74-ой Сессии Генассамблеи.

Глава государства напомнил о твердой позиции нашей страны в отношении построения безъядерного мира и рассказал о вкладе Казахстана в миротворческую деятельность ООН.