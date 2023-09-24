Постоянно поперхивалась: девочку с редкой патологией вылечили в Казахстане

Редкий клинический случай выявили в Научном центре педиатрии и детской хирургии - изолированный трахеопищеводный свищ у девочки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу центра.

В Научный центр педиатрии и детской хирургии в августе по плановой госпитализации поступила 4 летняя девочка с жалобами на постоянные поперхивания при приеме жидкостей, периодический кашель и на частые явления пневмонии.

Со слов мамы у ребенка поперхивание при приеме воды и частые явления пневмонии отмечались с рождения.

Фото: НЦПДХ

Трахеопищеводный свищ выявлен только в этом году при проведении КТ органов грудной клетки.

Трахеопищеводный свищ – врожденный дефект, поддерживающий аномальное сообщение между трахеей и пищеводом. Врожденный трахеопищеводный свищ образуется к 4-6-й неделе эмбриогенеза при неполном разделении первичной кишки и дыхательной трубки. Врожденный трахеопищеводный свищ диагностируется у 1 из 3000 новорожденных.

После поступления в Научном центре педиатрии и детской хирургии проведены комплексные исследования, после которых подтвержден диагноз: врожденный трахеопищеводный свищ.

- Это уникальный, редкий случай в педиатрии. Мы первый раз столкнулись с этим диагнозом у ребенка в таком возрасте. Чаще он встречается в сочетании со стенозом пищевода или артрезией пищевода. Изолированный трахеопищеводный свищ – это редкий врожденный порок развития, при котором присутствует канал соединения между пищеводом и трахеей. Говоря простым языком, из-за дырки между трахеей и пищеводом пища все время попадала в легкие в итоге – пневмония и воспаление. Что самое интересное, рентген, ранее проводимый в нескольких клиниках, не показывал наличие свища. У ребенка до 4-х лет эта патология не была выявлена, - сказал оперирующий хирург НЦПДХ Константин Хаиров.

Операция продолжалась в общей сложности чуть больше часа. Операцию провели квалифицированные врачи НЦПДХ, опытные специалисты своего дела в составе: руководителя Хирургического блока, к.м.н. Хаирова Константина, хирурга, заведующего отделением Хирургии №1 Калабаевой Молдир, врача-эндоскописта, хирурга Шиланбаева Нышанбека.

Послеоперационный период протекал у девочки гладко. На данный момент, при приеме жидкости поперхивания не отмечаются. Она здорова, рана зажила. Сейчас ребенок готовится к выписке.