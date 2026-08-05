Постоянные «раскопки» на одних и тех же улицах Алматы: акимат объяснил ситуацию

Каждое лето жители Алматы вынуждены наблюдать масштабный ремонт дорог и замену коммуникаций. Более того, зачастую «раскопки» проводят на одних и тех же улицах. Корреспондент агентства Kazinform узнал причины.

То и дело в социальных сетях горожане выражают недовольство не только самими ремонтными работами, из-за которых приходится совершать объезды, стоять в пробках и слушать шум техники. Чаще всего жители жалуются не только на то, что «весь город раскопали», но и на то, что после замены труб работы не доводят до конца. Речь идет о том, что недавно уложенный асфальт снимают ради замены коммуникаций, а затем восстанавливают дорожное покрытие, которое, по мнению жителей, уступает прежнему по качеству.

Одним из ярких примеров такой ситуации является ремонт по улице Мынбаева. В прошлом году на участке улицы Мынбаева от Манаса до Туркебаева по заказу «Алматы су» была проложена новая магистральная водопроводная труба в связи с увеличением потребности. Новая труба оказалась некачественной и дала протечку, что вынудило коммунальщиков несколько раз проводить «раскопки».

Фото: Александр Павский/Kazinform

В 2026 году на улице Мынбаева снова «раскопки» — на этот раз пришлось менять участок водопровода из-за аварии на пересечении с улицей Клочкова. Из-за этого дорожное покрытие пришлось перекладывать несколько раз и горожане подмечают, что нынешнее покрытие уступает по качеству тому, что было ранее.

Аким Бостандыкского района Азамат Калдыбеков пояснил, что акимат заменит нынешний временный асфальт на новый после окончания всех работ со стороны коммунальных служб.

— Мы заложили в этом году средний ремонт дороги на улице Мынбаева. Необходимо учитывать, что асфальт повторно так же хорошо, как специалисты-дорожники, никто не положит. «Алматы су» по профилю не дорожники, но в проекте замены водопровода у них заложено обязательство по утрамбовке и асфальтированию участка. Однако, тот подрядчик который это делает, он не профильный. И мы приступим в августе, чтобы положить новый качественный асфальт после завершения разрытия, — сказал аким Бостандыкского района Азамат Калдыбеков.

Фото: Александр Павский/Kazinform

Что касается других участков, то, по словам главы Бостандыкского района, на одной и той же улице работы нередко одновременно выполняют несколько коммунальных организаций, в числе которых АЖК, «Алматы су», АлТС, «QazaqGaz Aimaq». При этом сроки выполнения работ различаются, из-за этого одну и ту же улицу могут раскапывать по несколько раз. Для решения проблемы в 2026 году акимат Алматы создал интерактивную карту, де отображена информация обо всех ремонтных работах по линии коммунальных служб, которые производятся или будут произведены на территории района, а также строительство дорог.

— Мы стали анализировать, где идут перекрестные работы. На еженедельных совещаниях с монополистами под председательством акима или заместителя акима города идет обсуждение по каждому участку. Так, к примеру, по улице Бухар жырау от Байзакова и Жарокова у «Алматы су» проект готов по замене трубы магистральной изношенной. АЖК тоже копает по Бухар жырау до Байзакова, но северную часть, у них отдельный коридор. УРОП готов тоже приступить к реализации проекта благоустройства от фасада до фасада. В итоге в связи с ситуацией в ходе межведомственного взаимодействия решили, что УРОП пока не будет приступать, так как ведут работы Алматы су и сняли проект УРОП. В этом году такая практика синхронизации внедрена, — рассказал Азамат Калдыбеков.

Фото: Александр Павский/Kazinform

На некоторых участках по улицам Тимирязева, Розыбакиева, Жарокова пока уложен временный асфальт. Аким района заверил, что как только коммунальщики завершат все работы по своей части, начнутся работы по благоустройству от акимата с укладкой постоянного качественного асфальта.

Ранее стало известно, что курган эпохи саков в Алматы останется нетронутым после благоустройства.