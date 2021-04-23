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    15:53, 23 Апрель 2021 | GMT +6

    Постояльцы дома престарелых скончались в Алматы: врачи рассказали подробности

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы двое мужчин из центра оказания специальных социальных услуг №3 «Шанырак» скончались от коронавируса. В управлении общественного здоровья города прокомментировали ситуацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сообщается, что скончавшиеся от КВИ подопечные центра, по возрасту, не могут относиться к категории «ветераны».

    «Гражданин Хамитов 1945 года рождения поступил 16 апреля из социального центра «Шанырак» в ГКИБ им. Жекеновой в крайне тяжелом состоянии. Второй гражданин А. 1953 года рождения поступил в ЦГКБ 15 апреля из дома своих родственников, также в очень тяжелом состоянии. Третья подопечная центра «Шанырак» гр. Ж. 1947 года рождения находится на лечении в ЦГКБ – состояние средней степени с улучшением», - ответили в управлении.

    Между тем, в администрации ГКБ №7 ответили на заявление о том, что один из умерших заразился КВИ в данном медучреждении.

    «Администрация больницы сообщает следующее: пациент А. 1953 года рождения находился на стационарном лечении в инсультном отделении №1 ГКБ №7 Алматы с 26 марта по 5 апреля 2021 года. За период лечения в ГКБ №7 у пациента отсутствовали симптомы коронавирусной инфекции. ПЦР-анализ на КВИ - отрицательный. В условиях отделения проведен полный объем необходимой медицинской помощи по протоколам МЗ РК. Выписан с улучшением и с рекомендациями, под амбулаторное наблюдение. Считаем, что заявление определенных лиц о том, что пациент якобы «заразился коронавирусом в больнице» - безосновательны и без официальных результатов эпидемиологического расследования соответствующих структур, по меньшей мере, некорректны», - отметили в ГКБ №7.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Алматы Происшествия
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