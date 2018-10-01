Поставленные Нурсултаном Назарбаевым задачи своевременны - Эльхан Шахиноглу

БАКУ. КАЗИНФОРМ - В Казахстане за годы независимости проделана большая работа, с республикой считаются многие страны. В успехах Казахстана роль Президента Н.Назарбаева существенная, и он не хочет останавливаться на достигнутом, считает азербайджанский политолог Эльхан Шахиноглу. Об этом сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Азербайджане.

«Как правильно отметил Президент Казахстана, мир серьезно меняется и нужно совершенствовать все механизмы управления государством, укреплять экономику, расширять рынки, открывать новые рабочие места. Именно эти вопросы стали одним из главных лейтмотивов в Послании Главы РК. Например, поставлена цель - увеличение до 2025 года рабочих мест в несколько раз, поэтому принятая в 2010 году «Дорожная карта бизнеса-2020» будет продлена до 2025 года» - отметил эксперт.



По мнению собеседника, одной из главных целей Нурсултана Назарбаева является создание комфортной среды проживания для всех жителей страны. Главное, чтобы на местах решались все насущные вопросы, поставленные Президентом РК.



Эксперт подчеркнул, что ему понравилась критика в адрес государственных чиновников, потому что бюрократия - это главное препятствие для развития каждой страны, поэтому Президент Казахстана хочет искоренить эти препятствия.



Особое внимание эксперт обратил на пункт о внешней политике Казахстана, отметив, что это особенно значимо для соседних стран, и подчеркнув, что внешняя политика республики эффективная. По его мнению, Президент Казахстана поставил цель перед страной - осуществление активной внешней политики.



«Нурсултан Назарбаев прав, говоря, что миролюбивый курс РК полностью себя оправдывает. Казахстан имеет со всеми странами ровные и партнерские отношения. Россия - стратегический партнер Казахстана. Но Астана в то же самое время имеет тесные отношения с западными странами. Президент США пригласил Президента РК на официальную встречу в Белом Доме. Во время этой поездки Н.Назарбаев достиг с Д.Трампом договоренности о расширенном стратегическом партнерстве РК и США в XXI веке. Казахстан также продолжает динамичное сотрудничество с ЕС», - отмечает спикер.



Резюмируя, эксперт подчеркнул, что Азербайджан поддерживает внешнеполитический курс Президента Казахстана, между странами растет товарооборот, а также между братскими странами нет разногласий, и это главное.