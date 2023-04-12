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Поставку 18 тысяч тонн дизтоплива ожидают в Алматы

Еламан Турысбеков
12 Апреля 2023, 15:06
Поставку 18 тысяч тонн дизтоплива ожидают в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в течение трех дней ожидается поставка 6,7 тысячи тонн дизельного топлива, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным управления предпринимательства и инвестиций Алматы, по состоянию на 11 апреля в наличии у крупных сетевых АЗС и нефтебаз города имеется порядка 5,5 тысяч тонн дизельного топлива, в пути находится 6,7 тысячи тонн. Прибытие ожидается в течение трех дней.

«Имеющихся запасов, с учетом среднесуточной потребности города, достаточно на срок до 10 дней. Вместе с тем, Шымкентским НПЗ сетям выделены 11,3 тысячи тонн дизельного топлива. По выделенному объему осуществлены оплата и отгрузка. Прибытие ожидается в течение 5-6 дней», - сообщили в управлении.

Ранее в акимате Алматы прокомментировали ситуацию касательно дефицита дизельного топлива на заправках. Сообщалось, что в связи с закрытием Шымкентского нефтеперерабатывающего завода на капитальный ремонт поставки дизельного топлива в Алматы были прекращены. Недавно на Шымкентском НПЗ был завершен ремонт.


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