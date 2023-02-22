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Поставить точку в выборе варианта газификации северных и восточных регионов поручил Алихан Смаилов

Автор:  
Серик Сабеков
22 Февраля 2023, 11:45
Поставить точку в выборе варианта газификации северных и восточных регионов поручил Алихан Смаилов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Население северных и восточных регионов страны ждет газ уже давно, необходимо выбрать для них оптимальный вариант газификации. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы уже давно говорим о необходимости газификации всех регионов страны. В этой связи Главой государства было поручено выбрать оптимальный вариант газификации северных и восточных регионов страны. Население этих регионов ждет газ, а у Министерства энергетики и АО «НК «QazaqGaz» до сих пор нет полного внятного ответа – по какому варианту нам идти. Пора уже, наконец, определиться и поставить точку в этом вопросе», - сказал Алихан Смаилов.

Поэтому, как подчеркнул глава Кабмина, необходимо Министерству энергетики совместно с Фондом «Самрук-Казына» с учетом проведенной комплексной оценки рассматриваемых вариантов в срок до 1 мая подготовить окончательное решение.

«А затем рассмотрим его на заседании Энергетического совета. Не менее важным вопросом является высокий износ газовой инфраструктуры. Сегодня износ газовых сетей составляет порядка 60%. Все вы видите ситуацию в Экибастузе и Рудном вследствие высокого износа теплосетей. При этом газовые сети находятся под более высоким давлением и несут более высокие риски. Основная масса магистральных газопроводов была построена более 30 лет назад и требует больших капитальных вложений для безопасной эксплуатации. Поэтому контроль со стороны министерств энергетики, по чрезвычайным ситуациям, акимов и АО «НК «QazaqGaz» должен быть постоянным, а вопросы модернизации и своевременного ремонта газовой инфраструктуры – приоритетными», - резюмировал Алихан Смаилов.

Фото: primeminister.kz


Правительство РК   МЧС   Минэнерго РК   Газификация   Алихан Смаилов  
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