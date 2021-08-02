Поставить перед каждой тойханой полицейского решили в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Во избежание распространения коронавируса все более 500 зданий тойханы, расположенных на территории Туркестанской области, будут охранять сотрудники полиции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Эпидемиологическую ситуацию в регионе обсудили на недельном заседании под председательством акима Туркестанской области Умирзака Шукеева. Глава региона поручил усилить контроль за ходом вакцинации и работой мобильных групп.

«Перед каждой тойханой нужно поставить по одному полицейскому. Это, вероятно, будет эффективным способом предотвратить распространение болезни. Надо попробовать и этот путь борьбы. Поручаю усилить борьбу за недопущение распространения коронавируса», - подчеркнул аким области.

Усилен мониторинг мобильных групп по контролю за выполнением требований карантинного режима. В результате за последнюю неделю выявлено 115 запрещенных семейных, праздничных мероприятий.

Число инфицированных вирусным возбудителем COVID-19 достигло порядка 10 человек. Большинство из почти тысячи зарегистрированных случаев за последнюю неделю - это люди активного возраста (20-49). С начала пандемии более 30% заразившихся коронавирусом составляют контактировавшие, около 60% - с диагнозом ОРВИ/пневмония и плановые/экстренные госпитализации в стационары, пересекшие государственную границу и работники крупных предприятий, вахтовики.

Как стало известно, Туркестанский регион по количеству ежедневно регистрируемых больных в республике находится на низком уровне. Вместе с тем, темпы вакцинации против коронавируса находятся на высоком уровне. На сегодня во всех 141 прививочных пунктах проводится вакцинация против коронавирусной инфекции. 109 пунктов снабжены термоконтейнерами. Работают 80 выездных прививочных бригад.

В регион поставлено около 610 тысяч доз вакцины. С I-компонентом привито около 583 тыс. человек, или 95%. С II-компонентом - около 404 тыс. человек, или 77%. С начала года 127 мобильных групп, сформированных по области, посетили более 190 тыс. объектов. Составлено около 3,5 тыс. протоколов, наложены штрафы. При необходимости в регионе есть возможность довести количество инфекционных коек до 6 тысяч.



