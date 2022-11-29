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Поставим перед Правительством соответствующие вопросы – Маулен Ашимбаев о ЧП в Экибастузе

29 Ноября 2022, 13:26
Поставим перед Правительством соответствующие вопросы – Маулен Ашимбаев о ЧП в Экибастузе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Спикер Сената Маулен Ашимбаев прокомментировал необходимость проведения дополнительных проверок ТЭЦ в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Конечно, такие проверки нужны. Правительство этим вопросом занимается, чтобы такого рода ситуаций и ЧП не было в других населенных пунктах. Этой деятельностью соответствующие госорганы и Правительство занимаются», - сказал Маулен Ашимбаев в кулуарах круглого стола в сенате по обсуждению совершенствования судебной системы.

Он заверил, что Сенат поставит перед Правительством соответствующие вопросы.

«Мы со стороны Парламента тоже будем поднимать эти вопросы, сейчас мы ждем, когда выровняют эту ситуацию и запустят тепловую электростанцию и жители Экибастуза получат тепло. Мы со своей стороны тоже поставим соответствующие вопросы перед Правительством, но сегодня Правительство уже предпринимает меры, чтобы не допускать ЧС такого рода в других регионах страны», - заключил М. Ашимбаев.

Ранее Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства поручил провести расследование технологического нарушения на «Экибастузтеплоэнерго» и ликвидировать все причины аварии.

В ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов.

Утром стало известно, что специалисты запускают котлоагрегаты 8 и 14. Организованы ремонтные бригады. Ситуацию также прокомментировали аким Павлодарской области Абылкаир Скаков и аким Экибастуза Аян Бейсекин. По их словам, на теплосетях выявили 10 мест повреждений.

В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ.

Режим чрезвычайной ситуации объявили в городе.

Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области в ближайшие дни нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.

В Экибастузе из-за аварии на ТЭЦ все еще отключены от тепла 42 многоэтажки и 90 частных домов.


Фото: Валерий Бугаев

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