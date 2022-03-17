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    17:20, 17 Март 2022 | GMT +6

    Постановление главного санврача Алматы: реализация проекта Ashyq продолжится

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный госсанврач Алматы Касымхан Алпысбайулы подписал постановление о карантине, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно документу все еще продолжается реализация и внедрение проекта Ashyq на объектах согласно постановлению главного госсанврача РК от 14 марта 2022 года.

    Акимы районов и госорганы, Палата предпринимателей, правоохранительные и специальные органы, руководители учреждений должны обеспечить реализацию постановления главного госсанврача РК от 12 марта и от 14 марта.

    «Признать утратившим силу постановление и.о. главного госсанврача Алматы от 11 февраля «О смягчении карантинных мер в городе Алматы», - говорится в документе .

    Постановлением вступает в силу со дня подписания.

    Отметим, 15 марта главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова подписала постановление о снятии ограничительных мероприятий в организациях образования.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане отменяется обязательное ношение масок на улице и использование мобильного приложения «Ashyq».



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    Здравоохранение Коронавирус в РК Алматы
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