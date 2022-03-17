Постановление главного санврача Алматы: реализация проекта Ashyq продолжится

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный госсанврач Алматы Касымхан Алпысбайулы подписал постановление о карантине, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно документу все еще продолжается реализация и внедрение проекта Ashyq на объектах согласно постановлению главного госсанврача РК от 14 марта 2022 года.

Акимы районов и госорганы, Палата предпринимателей, правоохранительные и специальные органы, руководители учреждений должны обеспечить реализацию постановления главного госсанврача РК от 12 марта и от 14 марта.

«Признать утратившим силу постановление и.о. главного госсанврача Алматы от 11 февраля «О смягчении карантинных мер в городе Алматы», - говорится в документе .

Постановлением вступает в силу со дня подписания.

Отметим, 15 марта главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова подписала постановление о снятии ограничительных мероприятий в организациях образования.

Ранее сообщалось, что в Казахстане отменяется обязательное ношение масок на улице и использование мобильного приложения «Ashyq».



