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    13:34, 06 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Пост-ковидные состояния сами по себе приобретают масштабы пандемии - медик

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Профессор медицины, член Американской ассоциации здравоохранения Алмаз Шарман, считает, что пост-ковидные состояния сами по себе приобретают масштабы пандемии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Между тем, в мире ситуацию с коронавирусом теперь можно назвать пандемией невакцинированных, поскольку инфекция, вызванная дельта-вариантом, активно распространяется в основном среди тех, кто не получил прививки. Они вступают в очень опасную фазу пандемии. Причем, заболевая сами, они способствуют заражению лиц, страдающих хроническими заболеваниями, пожилых, а также беременных женщин», - считает Алмаз Шарман.

    Он отметил, что в исследовании, недавно опубликованном Американскими центрами по контролю заболеваний (CDC), было показано, что невакцинированные в 29 раз чаще заболевают COVID-19 с тяжелым течением, требующим госпитализации по сравнению с теми, кто получил прививки против коронавируса.

    «В другой статье, опубликованной в журнале Американской медицинской ассоциации (JAMA), было показано, что беременные женщины с COVID-19 имеют 15-кратные риски летальности по сравнению с теми, кто не заразился коронавирусом. Они в 14-раз более вероятно будут нуждаться в аппарате искусственной вентиляции легких, и у них в 22 раза чаще беременность заканчивается выкидышем», - говорит он.

    Наконец в журнале The Lancet опубликовано крупномасштабное исследование, проведенное в Китае, где в течение года после начала пандемии проводилось наблюдение 1276 пациентов, переболевших COVID-19. Каждый второй такой пациент длительное время после выписки из больницы продолжал жаловаться на один или несколько симптомов, таких как одышка, мышечная слабость, тревожное состояние, депрессия, общая утомляемость.

    «Пост-ковидные состояния сами по себе приобретают масштабы пандемии, борьба с которой потребует колоссальных ресурсов здравоохранения, причем на многие годы», - подчеркнул медик.


    Теги:
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