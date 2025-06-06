Посредникам в торговле углём полностью перекрыт доступ – Минпром Казахстана

– Для борьбы с посредниками существует специальное постановление Правительства. Но среди них есть и хитрые, изворотливые дельцы. Они вывозили уголь по железной дороге за границу, и чтобы этому воспрепятствовать, было принято новое постановление. Согласно ему, лицензии выдаются только тем, кто занимается недропользованием, то есть непосредственно добычей угля. Они указывают, сколько тонн угля планируют экспортировать и в какую страну, и получают лицензию строго на этот объём, – пояснил Жанат Игисинов в рамках VI форума угольной промышленности.