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    19:45, 05 Июнь 2025 | GMT +5

    Посредникам в торговле углём полностью перекрыт доступ – Минпром Казахстана

    Как Министерство промышленности и строительства борется с незаконной продажей угля через посредников - на этот вопрос ответил Жанат Игисинов, руководитель управления угольной промышленности Комитета промышленности, передает корреспондент агентства Kazinform.

    уголь
    Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

    – Для борьбы с посредниками существует специальное постановление Правительства. Но среди них есть и хитрые, изворотливые дельцы. Они вывозили уголь по железной дороге за границу, и чтобы этому воспрепятствовать, было принято новое постановление. Согласно ему, лицензии выдаются только тем, кто занимается недропользованием, то есть непосредственно добычей угля. Они указывают, сколько тонн угля планируют экспортировать и в какую страну, и получают лицензию строго на этот объём, – пояснил Жанат Игисинов в рамках VI форума угольной промышленности.

    По его словам, через границу пропускают только перевозчиков угля, имеющих соответствующую лицензию.

    – Поэтому можно сказать, что доступ посредникам полностью перекрыт, – коротко отметил представитель министерства.

    Отметим, что сегодня в Астане состоялся VI форум угольной промышленности.

    Как сообщалось ранее, на сегодняшний день угольные запасы Казахстана составляют 33 млрд 600 млн тонн. По объёмам угольных ресурсов Казахстан входит в десятку лидеров мирового рейтинга.

    Теги:
    Промышленность Министерство промышленности и строительства Уголь
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
    Автор
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