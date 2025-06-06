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    18:22, 05 Июнь 2025 | GMT +5

    Казахстан входит в топ-10 по запасам угля в мире

    Казахстан входит в десятку стран с крупнейшими запасами угля в мире. Об этом сообщил Жанат Игисинов, руководитель управления угольной промышленности Комитета промышленности Министерства промышленности и строительства РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

    уголь
    Фото: freepik

    — На сегодняшний день у нас имеются запасы угля в объеме 33,6 миллиарда тонн. Это данные, полученные в ходе геологоразведки. Казахстан входит в первую десятку стран мира по запасам угля. Наша текущая задача — в первую очередь обеспечить коммунальные нужды, затем население, а потом — промышленные предприятия и энергетический комплекс, — сказал Жанат Игисинов на VI форуме угольной промышленности.

    По его словам, для недопущения дефицита угля в стране создан республиканский штаб, который начнет свою работу в сентябре.

    — Мы на ежедневной основе взаимодействуем с местными исполнительными органами, угледобывающими предприятиями и представителями компании «Казахстан Темiр Жолы». Оперативно обмениваемся информацией: в каком регионе нехватка угля, в чем причина, почему вагоны не отправляются? За последние годы эта работа была налажена, — отметил он.

    Отметим, что по итогам 2024 года в Казахстане добыто 109,8 млн тонн угля.

    Теги:
    Экономика Уголь
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
    Автор
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