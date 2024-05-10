Посредничество Казахстана придаст новый импульс миротворческому процессу на Южном Кавказе - российский политолог

Предстоящие 10 мая в Алматы переговоры министров иностранных дел Азербайджана и Армении по подготовке мирного договора между двумя государствами станут знаковым результатом, который будет играть в пользу стабилизации всего региона. Об этом в интервью собственному корреспонденту Kazinform сказал директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

- Позиции Азербайджана и Армении сегодня очень острые, несмотря на усилия международных посредников. Сейчас очень трудно прийти к конкретному позитивному решению. Общее решение уже есть – Армения признала Карабах азербайджанским, но конкретные решения даются очень тяжело, - отметил Дмитрий Журавлев.

По его словам, встреча в Алматы, на первый взгляд, может казаться технической – как очередные переговоры на уровне глав внешнеполитических ведомств. Однако она играет большую роль, так как снимает значительное напряжение.

- Не потому, что встреча должна привести к каким-то конкретным решениям, чтобы все проблемы были решены. Этого не будет, это будет решаться долго. Любой застарелый конфликт разрешается очень долго. По крайней мере будет снята вот эта эмоциональная напряженность. В этом плане значение этих встреч очень велико. На этом этапе, несмотря на огромные усилия третьих стран, ситуация пока такая. Нужно пока привыкать к друг другу, - сказал политолог.

Эксперт считает, что посредничество Казахстана придаст новый импульс миротворческому процессу на Южном Кавказе. Это важно с учетом нейтрального статуса Астаны и опыта республики по организации миротворческих процессов.

- Казахстан, в отличие от России, США и Франции не находится в противоречиях ни с кем из участников. Все посредники воспринимают ситуацию с геополитической точки зрения: нет позиции интересов Армении и Азербайджана, а есть позиция о том, кто на этой шахматной доске выиграет - русские или американцы. И по-другому ни у нас, ни у американцев, ни у французов не получится. Казахстан в этом смысле обладает уникальной возможностью, потому что никто не скажет, что они это делают для того, чтобы русским или американцам услужить. Поэтому доверие к этому формату будет высоким, - отметил политолог.

Еще один немаловажный момент эксперт связывает с символичностью предстоящей встречи в Алматы, где в декабре 1991 года была подписана историческая Алма-Атинская декларация, утвердившая принципы определения межгосударственных границ.

- Состоится встреча вновь в Алматы - это символ, а символизм во внешней политике вещь очень эффективная. Это политическая психология, важный аспект в международном взаимодействии, - подчеркнул Дмитрий Журавлев.

Говоря о перспективах предстоящей в Алматы встречи, политолог подчеркнул, что достижение каких-либо новых договоренностей по ее завершению само по себе станет знаковым результатом, который будет играть в пользу стабилизации.

- Если более того, договоренности снимут какие-то противоречия, например, по части создания коридоров между Нахичеванью и Азербайджаном или решения вопроса армянских переселенцев, это великолепно. В любом случае, сейчас очень важны и практические и символические результаты, - сказал политолог.

По его мнению, перспектива улучшения обстановки на Южном Кавказе позволит приступить к запуску новых механизмов торгово-экономического взаимодействия не только в рамках этого региона, но и по направлению Запад-Восток.

Политолог считает, что стабильный Южный Кавказ создает благоприятные условия для активного развития Транскаспийского международного транспортного маршрута, известного как Срединный коридор.

- Потоки проходящих в регионе коридоров в направлениях Восток-Запад, Север-Юг столь велики, что потребуются усилия всех участников. Армения же с точки зрения прокладки транспортного маршрута является все-таки не центральной точкой, что в данном случае, наверно, не будет так уж важно. Но в целом это окажет синергетический эффект на развитие транзитно-транспортных коридоров, - считает он.

Это важно и для Казахстана, который, находясь в центре Азии, является ключевым звеном для основных межконтинентальных транзитно-транспортных коридоров.

- Ни один коридор, идущий с Севера на Юг и с Востока на Запад мимо Казахстана не пройдет. Транспортная артерия чем хороша - это нефтяная вышка, которая никогда не иссякнет. Во-первых, страна получает средства от транзита, во-вторых, это возможность развития территорий, через которые эти товары будут идти. А это важно для развития благосостояния народа, - резюмировал эксперт.