РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:32, 20 Июнь 2024 | GMT +6

    Посольство Германии предупредило казахстанцев о недопустимости фальсификации поездок по шенгенской визе

    Виза
    Фото: luxtour.by

    В горячий сезон туристических поездок в ряде представительств государств-членов Шенгенского соглашения в Казахстане увеличивается время ожидания записи на визу, либо увеличивается время оформления визы. Посольство Германии дало рекомендации для туристов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    – Это приводит к фальсификации поездок с основным пунктом назначения в Германию, с целью использования, полученной таким образом визы, для поездки в другое государство-член Шенгенского соглашения, которое на самом деле является основным пунктом назначения. Это не допустимо, – подчеркнули в посольстве Германии.

    В посольстве объяснили, что для посещения государства-члена Шенгенского соглашения, то есть не Германии, но въехать через германский аэропорт, необходимо подать заявление на получение визы у представительства страны в которую направляетесь.

    – В таком случае при пересечении границы Германии убедитесь, что вы можете доказать, что планируете продолжить путешествие в страну, выдавшую визу, предъявив дополнительные билеты на самолет или поезд, бронь гостиницы и т.п, – добавили в посольстве.

    Ранее сообщали, что стоимость краткосрочной шенгенской визы повышается с 11 июня. Брюссель говорит, что «Шенген» тем не менее останется одной из самых финансово доступных виз.

     

    Теги:
    Туризм Европа Шенгенская виза Путешествия Германия
    Камиля Есекей
    Автор
    Камиля Есекей
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!