Посольство Германии предупредило казахстанцев о недопустимости фальсификации поездок по шенгенской визе

В горячий сезон туристических поездок в ряде представительств государств-членов Шенгенского соглашения в Казахстане увеличивается время ожидания записи на визу, либо увеличивается время оформления визы. Посольство Германии дало рекомендации для туристов, передает корреспондент агентства Kazinform.

– Это приводит к фальсификации поездок с основным пунктом назначения в Германию, с целью использования, полученной таким образом визы, для поездки в другое государство-член Шенгенского соглашения, которое на самом деле является основным пунктом назначения. Это не допустимо, – подчеркнули в посольстве Германии.

В посольстве объяснили, что для посещения государства-члена Шенгенского соглашения, то есть не Германии, но въехать через германский аэропорт, необходимо подать заявление на получение визы у представительства страны в которую направляетесь.

– В таком случае при пересечении границы Германии убедитесь, что вы можете доказать, что планируете продолжить путешествие в страну, выдавшую визу, предъявив дополнительные билеты на самолет или поезд, бронь гостиницы и т.п, – добавили в посольстве.

Ранее сообщали, что стоимость краткосрочной шенгенской визы повышается с 11 июня. Брюссель говорит, что «Шенген» тем не менее останется одной из самых финансово доступных виз.