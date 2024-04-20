Посол Японии за «Таза Қазақстан»

Чрезвычайный и полномочный посол Японии в Казахстане Ямада Джун принял участие в городском субботнике в рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан», передает корреспондент агентства Kazinform.

Представители посольства страны восходящего солнца очистили прилегающую к памятнику интернированных японцев территорию. К субботнику также присоединились жители столицы. Участники посадили 50 деревьев, включая березы, сосны и сирень.

Фото: Адлет Беремкулов / Kazinform

Посол Японии в Казахстане отметил важность проведения работ по благоустройству памятников истории и культуры.

— Мы от всей души благодарим всех жителей района Нура. Здесь в Центре находится очень важный, символичный памятник дружбы между Японией и Казахстаном. Мы хотим навсегда сохранить общую память и историю. Для сотрудников посольства большая честь участвовать в субботнике в качестве жителей столицы. Астана для нас всех общий и родной дом, поэтому наш долг — сохранять порядок и чистоту в нашем городе, — сказал посол.

Напомним, что неделя «Киелі мекен» экоакции «Таза Қазақстан. Астана — пример чистоты и порядка» посвящена работам по благоустройству территории историко-культурных памятников.

Фото: Адлет Беремкулов / Kazinform

Экоакция стартовала по всей стране по инициативе Главы государства. Сама акция разделена на несколько недель. В частности, с 6 по 13 апреля — Неделя «Таза өлке», с 13 по 20 апреля — «Киелі мекен», с 20 по 27 апреля — «Жасыл аймақ», с 27 апреля по 4 мая — «Өнегелі ұрпақ», а с 4 по 11 мая — «Мөлдір бұлақ».