Посол Турции обратился к желающим помочь казахстанцам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Посол Турции в Казахстане Уфук Экиджи призвал казахстанцев, желающих оказать помощь пострадавшим от землетрясений, доверять только официальной информации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он напомнил, что был открыт специальный счет в Казахстане, за который отвечает посольство Турции. Также принимается гуманитарная помощь в посольстве в Астане и в генеральных консульствах в Алматы и Актау.

«Сейчас ходят слухи, что казахстанская сторона тоже откроет спецсчет. Поэтому у нас большая просьба, пожалуйста, получайте информацию только из официальных источников, поскольку есть риски мошеннических действий. Просим принимать решение только на основании официальной информации», - сказал посол на пресс-конференции в Астане.

Уфук Экиджи отметил оказываемую помощь со стороны казахстанских властей, поблагодарив народ Казахстана и Президента. Сегодня вторая группа казахстанских спасателей отправилась в Турцию.

Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству выделить 1 миллион долларов на оказание экстренной помощи Турецкой Республике, пострадавшей в результате катастрофического землетрясения.

Согласно официальной информации, в Турции погибло 8 574 человек, а число пострадавших превышает 49 133.