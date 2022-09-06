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Посольство РК вырученные средства на Фестивале в Нидерландах направит в Костанай

Автор:  
Арнур Рахимбеков
6 Сентября 2022, 13:49
Посольство РК вырученные средства на Фестивале в Нидерландах направит в Костанай

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Казахстан был представлен на Фестивале посольств в городе Гааге (Нидерланды), передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В городе Гааге на Фестивале посольств, который прошел в выходные дни были представлены культурные экспозиции 55 стран, в числе которых был и Казахстан.

Дипмиссия Казахстана в Нидерландах на отведенной площади разместила национальную юрту, внутри которой были представлены соответствующие атрибуты. Гости Фестиваля смогли примерить на себя шапан, камзол, саукеле, тюбетейку, а также отведать горячих баурсаков, сладкого хвороста, курта, и чак-чака.

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Традиционно особым спросом пользовался уже успевший полюбиться всем шоколад «Казахстанский».

Ознакомившись с казахской культурой, многие из гостей мероприятия заинтересовались страной и выразили желание посетить ее в ближайшее время.

На втором стенде у всех желающих была возможность приобрести работы казахстанских художников, иллюстраторов, рукодельниц.

Вырученные средства, а также свой однодневный заработок сотрудники Посольства направили в Единый общественный фонд для помощи пострадавшим при пожаре в Костанайской области.


МИД РК   Костанайская область   Благотворительность   Культура   Пожар   Международная деятельность РК   Нидерланды  
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