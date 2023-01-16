Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Интеграция и партнерство

Посольство Мексики откроется в Казахстане

16 Января 2023, 15:29
Посольство Мексики откроется в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане откроется посольство Мексики. Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, эта информация была озвучена мексиканской стороной на традиционной встрече с представителями дипломатии в Мехико.

«12-13 января в городе Мехико состоялась традиционная ежегодная встреча главы МИД Мексики Марселя Эбрарда с дипломатическим корпусом, аккредитованным в стране. В своем выступлении министр Эбрард, говоря о задачах на текущий год, официально объявил, что в 2023 году Мексика откроет 5 новых посольств, в том числе и в Казахстане. Казахстан приветствует решение мексиканского правительства и готов оказать необходимое содействие при открытии посольства Мексики в Астане», - сказал Айбек Смадияров на еженедельном брифинге в МИД.

Новости по теме
Сенат одобрил соглашение с Китаем о сотрудничестве в области поиска и спасания гражданских самолетов
Реконструкцию автодорог и пунктов пропуска на границе РК и РФ обсудил Роман Скляр в Москве
Эмомали Рахмон поздравил Президента РК с 30-летием установления дипломатических отношений с Таджикистаном
Теги:
Читайте также
Казахстан и Китай планируют упростить визовый режим и увеличить частоту авиарейсов
Визит «британской комиссии» по делу Жанболата Мамая прокомментировали в МИД
Золотой треугольник: находящихся в трудовом рабстве казахстанцев может быть больше
МИД РК осудил теракт в Кабуле
Посол Казахстана вручил верительные грамоты Федеральному Президенту Австрии
Сенат одобрил соглашение с Китаем о сотрудничестве в области поиска и спасания гражданских самолетов
Вопрос на особом контроле – МИД о поисках пропавших в Таиланде казахстанцев
Новый заместитель министра назначен в МИД РК
Новости партнеров
Популярное
1 Школьникам и студентам колледжей не будут продлевать дистанционку в Алматы
2 На дистанционку перейдут школьники Семея и Жамбылской области
3 Крупный завод в СКО выставили на торги
4 Убыточными назвал поезда «Тальго» Премьер-Министр РК
5 На сколько обновился состав Сената

Лента новостей