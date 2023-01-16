Посольство Мексики откроется в Казахстане

16 Января 2023, 15:29

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане откроется посольство Мексики. Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, эта информация была озвучена мексиканской стороной на традиционной встрече с представителями дипломатии в Мехико.

«12-13 января в городе Мехико состоялась традиционная ежегодная встреча главы МИД Мексики Марселя Эбрарда с дипломатическим корпусом, аккредитованным в стране. В своем выступлении министр Эбрард, говоря о задачах на текущий год, официально объявил, что в 2023 году Мексика откроет 5 новых посольств, в том числе и в Казахстане. Казахстан приветствует решение мексиканского правительства и готов оказать необходимое содействие при открытии посольства Мексики в Астане», - сказал Айбек Смадияров на еженедельном брифинге в МИД.