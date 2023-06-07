Посольство Ирана открылось в Саудовской Аравии

АММАН. КАЗИНФОРМ - Иран официально открыл свое посольство в Саудовской Аравии во вторник. Это случилось после достижения обеими государствами соглашения о восстановлении отношении и взаимном возобновлении работы дипломатических миссий в марте этого года, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на AlArabiya.

Открытие посольства произошло после достигнутого в марте при посредничестве Китая соглашения между Саудовской Аравией и Ираном, направленного на восстановление дипломатических отношений между Тегераном и Эр-Риядом после семилетнего периода отсутствия каких-либо официальных связей.

Фото: Reuters

Саудовская Аравия разорвала отношения с Ираном в 2016 году после нападения на посольство в Тегеране и консульство в Мешхеде, которые последовали в ответ на казнь в Саудовской Аравии шиитского священнослужителя Нимра ан-Нимра.

На территории посольства в Эр-Рияде состоялась церемония открытия дипломатического представительства Ирана, на которой присутствовали десятки дипломатов и официальных лиц, передает Reuters.

«Мы считаем сегодняшний день важным в отношениях между Исламской Республикой Иран и Саудовской Аравией», — заявил заместитель министра иностранных дел Ирана по консульским вопросам Алиреза Бикдели

В мае Тегеран назначил Алирезу Энаяти, опытного дипломата с большим опытом работы в Персидском заливе, своим новым послом в Саудовской Аравии. Министерство иностранных дел Ирана еще не подтвердило информацию о назначении. Энаяти был послом Тегерана в Кувейте с 2014 по 2019 год. До своего поста посла он был генеральным директором по делам Персидского залива в министерстве иностранных дел Ирана. По сообщению информационного агентства Fars, он возобновил эту роль в 2019 году и с тех пор продолжает занимать эту должность, передает AlArabiya.

Саудовская Аравия еще не сообщила, когда она вновь откроет свое посольство в Тегеране или кто будет ее посланником в Исламской Республике.

Фото: Reuters

Как прогнозирует иранское агентство IRNA, открытие дипломатических миссий Ирана в Саудовской Аравии в преддверии ежегодного хаджа в стране облегчит оказание консульских услуг иранским паломникам.