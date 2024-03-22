11:09, 22 Март 2024 | GMT +6
Посол США в РК записал поздравление на казахском языке
Посол Соединенных Штатов в Казахстане Дэниел Розенблюм поздравил жителей страны с праздником Наурыз, передает агентство Kazinform.
Поздравление на казахском языке было опубликовано на официальной странице посольства в Instagram.
— Поздравляю с праздником Наурыз! Пусть год будет изобильным! Пусть наша дружба и сотрудничество всегда процветают! — сказал посол.
Ранее Дэниел Розенблюм и его супруга Шэрон приготовили с этнографом Айгерим Мусагажиновой праздничные блюда в честь Наурыза.