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    11:09, 22 Март 2024 | GMT +6

    Посол США в РК записал поздравление на казахском языке

    Посол США на казахском языке поздравил жителей Казахстана с Наурызом
    Фото: кадр из видео

    Посол Соединенных Штатов в Казахстане Дэниел Розенблюм поздравил жителей страны с праздником Наурыз, передает агентство Kazinform.

    Поздравление на казахском языке было опубликовано на официальной странице посольства в Instagram. 

    — Поздравляю с праздником Наурыз! Пусть год будет изобильным! Пусть наша дружба и сотрудничество всегда процветают! — сказал посол.

    Ранее Дэниел Розенблюм и его супруга Шэрон приготовили с этнографом Айгерим Мусагажиновой праздничные блюда в честь Наурыза.

    Теги:
    Праздник Поздравления Наурыз Посольство РК Видео США
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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