Посол США в РК записал поздравление на казахском языке

Посол Соединенных Штатов в Казахстане Дэниел Розенблюм поздравил жителей страны с праздником Наурыз, передает агентство Kazinform.

Поздравление на казахском языке было опубликовано на официальной странице посольства в Instagram.

— Поздравляю с праздником Наурыз! Пусть год будет изобильным! Пусть наша дружба и сотрудничество всегда процветают! — сказал посол.

Ранее Дэниел Розенблюм и его супруга Шэрон приготовили с этнографом Айгерим Мусагажиновой праздничные блюда в честь Наурыза.