Посол США научился готовить «быламык» и чай с пшеном

Посол Соединенных Штатов Америки Дэниел Розенблюм к празднику Наурыз научился варить быламык, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации, распространенной Посольством США, Посол Розенблюм и его супруга Шэрон взяли у казахского этнографа Айгерим Мусагажиновой рецепты праздничных блюд, чтобы прочувствовать атмосферу Наурыз мейрамы.

Вначале они попробовали сварить быламык. Традиционно эта каша, которую предлагают роженицам, больным или престарелым людям, готовится из пшеничной или просяной муки. Пшеницу сначала прожаривают на топленом жире до красного цвета, затем варят в коровьем молоке, добавляют сахар и соль.

Супруги также заварили чай с пшеном. Особенность этого напитка в том, что он очень полезен для пищеварения, поскольку готовится из пшена, просеянного вручную.