Посол США в Армении приветствует соглашение между Ереваном и Баку

Посол США в Армении Кристина Квин приветствовала договоренности между Ереваном и Баку о принятии Алма-Атинской декларации в качестве основы для делимитации границ, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Посольство США в Армении сообщило это на своей социальной странице в Facebook.

В частности, Посол США К.Квин провела встречу с представителями парламентской оппозиции Армении, чтобы выслушать и обсудить широкий круг вопросов, важных для двусторонних отношений, включая поддержку США демократического развития страны, прав человека и мирного процесса.

Посол подчеркнул поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Армении и приветствовал недавнее соглашение Армении и Азербайджана использовать Алма-Атинскую декларацию в качестве основы для делимитации границы.