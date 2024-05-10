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    16:00, 10 Май 2024 | GMT +6

    Посол США в Армении приветствует соглашение между Ереваном и Баку

    армения
    Фото: Посольство США

    Посол США в Армении Кристина Квин приветствовала договоренности между Ереваном и Баку о принятии Алма-Атинской декларации в качестве основы для делимитации границ, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Посольство США в Армении сообщило это на своей социальной странице в Facebook.

    В частности, Посол США К.Квин провела встречу с представителями парламентской оппозиции Армении, чтобы выслушать и обсудить широкий круг вопросов, важных для двусторонних отношений, включая поддержку США демократического развития страны, прав человека и мирного процесса.

    Посол подчеркнул поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Армении и приветствовал недавнее соглашение Армении и Азербайджана использовать Алма-Атинскую декларацию в качестве основы для делимитации границы.

    Теги:
    Армения Переговоры Азербайджан Мировые новости США
    Рустем Кожыбаев
    Автор
    Рустем Кожыбаев
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