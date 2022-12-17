НОВОСТИ ПО ТЕМЕ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ
Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Международная деятельность

Посол РК вручил верительные грамоты Королю Чарльзу III

17 Декабря 2022, 02:28
Посол РК вручил верительные грамоты Королю Чарльзу III

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Посол Казахстана в Великобритании Магжан Ильясов вручил верительные грамоты Королю Чарльзу III. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе церемонии, состоявшейся в Букингемском дворце, собеседники обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений. Стороны также обсудили вопросы перехода к зелёной энергетике, охране окружающей среды и устойчивого развития.

В рамках встречи Король поинтересовался ситуацией в стране и регионе и с большой теплотой вспоминал свой визит в Казахстан в 1996 году.

Посол пригласил Чарльза III посетить нашу страну в любое удобное для него время. Наряду с этим, проинформировал монарха о предстоящем официальном визите заместителя Премьер-Министра – министра иностранных дел РК Мухтара Тлеуберди в Лондон.

Король выразил надежду, что предстоящий визит М. Тлеуберди будет способствовать дальнейшему укреплению стратегического партнёрства между Казахстаном и Великобританией.

Церемония символично прошла в год 30-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Великобританией.


Новости по теме
Четыре человека погибли при попытке пересечь Ла-Манш на лодке
Опыт Хорватии будет применен для развития футбола в Туркестане
Потенциал Казахстана в области туризма презентовали туроператорам из Бельгии и Люксембурга
Теги:
Читайте также
Ряд деятелей Кыргызстана награждены государственными наградами Президента РК
Четыре человека погибли при попытке пересечь Ла-Манш на лодке
Президента Казахстана ожидают с официальным визитом в Исламабад
Потенциал Казахстана в области туризма презентовали туроператорам из Бельгии и Люксембурга
Непогода в Европе: на севере - метели, на юге - наводнения
Антологию современной кыргызской поэзии на казахском языке презентовали в Оше
Наследие казахских и узбекских мыслителей XIX века обсудили в Ташкенте
Провалившиеся под лед на озере дети погибли в Великобритании
Новости партнеров
Популярное
1 Шесть человек погибли при пожаре в жилом доме в Карагандинской области
2 Жанкош Тураров проведет бой за титул чемпиона мира
3 Какие законы заработают с 2023 года в Казахстане
4 Три насоса отключились на Петропавловской ТЭЦ-2
5 День Независимости празднуют в Казахстане

Лента новостей