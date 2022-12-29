Посол РК во Франции Гульсара Арыстанкулова получила новое назначение

29 Декабря 2022, 14:47

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан во Французской Республике Арыстанкулова Гульсара Мереевна назначена Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Княжестве Монако, Постоянным представителем Республики Казахстан при Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры по совместительству. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Гульсара Арыстанкулова родилась 15 октября 1971 года в Жамбылской области. Окончила Казахский государственный университет мировых языков, университет гуманитарных наук г. Страсбурга по программе «Болашақ» и Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан. Доктор в области международных отношений.

Дипломатическую деятельность начала в 1998 году в качестве атташе Посольства Казахстана в Бельгии. В Центральном аппарате МИД РК занимала должность второго, первого секретаря Комитета по делам СНГ, начальника управления Комитета международной информации. В 2003-2007 годах работала вторым, затем первым секретарем в Посольстве Казахстана во Франции.

С 2008 года работала в Центре внешней политики Администрации Президента Республики Казахстан консультантом, заведующим сектором и до назначения Послом Казахстана во Франции была заместителем заведующего Отделом внешней политики и международных связей Администрации Президента РК.

В июле 2022 года Указом Главы государства назначена Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан во Французской Республике

Владеет французским и английским языками. Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника II класса.

Фото: akorda.kz