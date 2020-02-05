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вчера 22:35
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вчера 19:04
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Посол РК в России Ермек Кошербаев вручил верительные грамоты Владимиру Путину
МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Посол Республики Казахстан в Российской Федерации Ермек Кошербаев вручил верительные грамоты Президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
В приветственном слове российский лидер назвал отношения России и Казахстана образцовыми, примером надежного стратегического партнерства и союзничества.
«Двустороннее взаимодействие опирается на прочные исторические, культурные и духовные узы между нашими народами. Высоко ценим достигнутый уровень доверия и взаимодействия с руководством Казахстана. В прошлом году мы провели девять встреч с Президентом Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым. И, конечно же, поддерживаем самый плотный контакт с нашим добрым другом Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым», – подчеркнул В. Путин.
Российский Президент напомнил, что во многом благодаря совместным усилиям России и Казахстана поступательно развивается интеграция в рамках ЕАЭС.
По его словам, торгово-экономические отношения между двумя странами расширяются по всем направлениям, в том числе, в промышленности, энергетике, сфере инвестиций.
«Россия и Казахстан тесно координируют подходы к вопросам международной повестки. Казахстанские партнеры, как известно, предоставили площадку для организации Астанинского переговорного процесса по урегулированию в Сирии», – отметил В. Путин.
Всего в этот день во время торжественной церемонии, проходившей в Александровском зале Большого кремлевского дворца, верительные грамоты вручили послы 23 зарубежных стран, в том числе США, Германии, Великобритании, Франции, Китая, Ирана, Австралии, Швеции и др.
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