Посол РК Даулет Батрашев вручил верительные грамоты президенту Черногории
Посол Республики Казахстан Даулет Батрашев вручил верительные грамоты президенту Черногории Якову Милатовичу, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
Принимая верительные грамоты, Глава Черногории подчеркнул, что Казахстан является важнейшим партнёром страны в центрально-азиатском регионе.
— Во время состоявшейся после церемонии беседы стороны отметили сложившийся дружественный характер отношений между двумя странами и подчеркнули взаимное стремление к дальнейшему развитию всестороннего сотрудничества по всему спектру взаимодействия, — говорится в сообщении.
В контексте обсуждения вопросов расширения политического сотрудничества, Яков Милатович выразил намерение посетить Астану с официальным визитом в следующем году.
Президент Черногории передал наилучшие пожелания народу Казахстана и Главе государства.
Казахский дипломат проинформировал собеседника о приоритетах внутренней и внешней политики Казахстана, включая реализацию масштабных политических и социально-экономических реформ, инициированных Президентом Касым-Жомартом Токаевым. Стороны также обсудили актуальные вопросы международной повестки дня.