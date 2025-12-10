РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    03:00, 10 Декабрь 2025 | GMT +5

    Посол РК Даулет Батрашев вручил верительные грамоты президенту Черногории

    Посол Республики Казахстан Даулет Батрашев вручил верительные грамоты президенту Черногории Якову Милатовичу, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Посол РК Даулет Батрашев вручил верительные грамоты президенту Черногории
    Фото: МИД РК

    Принимая верительные грамоты, Глава Черногории подчеркнул, что Казахстан является важнейшим партнёром страны в центрально-азиатском регионе.

    — Во время состоявшейся после церемонии беседы стороны отметили сложившийся дружественный характер отношений между двумя странами и подчеркнули взаимное стремление к дальнейшему развитию всестороннего сотрудничества по всему спектру взаимодействия, — говорится в сообщении.

    В контексте обсуждения вопросов расширения политического сотрудничества, Яков Милатович выразил намерение посетить Астану с официальным визитом в следующем году.

    Президент Черногории передал наилучшие пожелания народу Казахстана и Главе государства.

    Казахский дипломат проинформировал собеседника о приоритетах внутренней и внешней политики Казахстана, включая реализацию масштабных политических и социально-экономических реформ, инициированных Президентом Касым-Жомартом Токаевым. Стороны также обсудили актуальные вопросы международной повестки дня.

    Теги:
    МИД РК Черногория Международные отношения
    Анастасия Палагутина
    Анастасия Палагутина
    Автор
    Сейчас читают