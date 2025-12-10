Посол РК Даулет Батрашев вручил верительные грамоты президенту Черногории

Принимая верительные грамоты, Глава Черногории подчеркнул, что Казахстан является важнейшим партнёром страны в центрально-азиатском регионе.

— Во время состоявшейся после церемонии беседы стороны отметили сложившийся дружественный характер отношений между двумя странами и подчеркнули взаимное стремление к дальнейшему развитию всестороннего сотрудничества по всему спектру взаимодействия, — говорится в сообщении.

В контексте обсуждения вопросов расширения политического сотрудничества, Яков Милатович выразил намерение посетить Астану с официальным визитом в следующем году.

Президент Черногории передал наилучшие пожелания народу Казахстана и Главе государства.

Казахский дипломат проинформировал собеседника о приоритетах внутренней и внешней политики Казахстана, включая реализацию масштабных политических и социально-экономических реформ, инициированных Президентом Касым-Жомартом Токаевым. Стороны также обсудили актуальные вопросы международной повестки дня.