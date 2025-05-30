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    12:36, 30 Май 2025 | GMT +5

    Посол Китая назвал три главные угрозы региональной безопасности

    Страны Центральной Азии и Китай усиливают сотрудничество в сфере безопасности и правопорядка, передает агентство Kazinform.

    Хань Чуньлинь
    Фото: Акорда

    Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Казахстане Хань Чуньлинь, выступая на симпозиуме по госуправлению и диалоге по гуманитарным обменам между Китаем и странами Центральной Азии - 2025 в Астане.

    По словам дипломата, сотрудничество в этой области приобретает особую значимость в условиях возрастающих вызовов и угроз, включая геополитические риски и транснациональные угрозы.

    - В условиях различных угроз и вызовов Китай намерен продвигаться вперед вместе с государствами Центральной Азии, укрепляя многосторонние платформы в рамках механизма «Китай – Центральная Азия», содействуя реализации Глобальной инициативы в области безопасности и совершенствуя региональные механизмы обеспечения безопасности, - сказал Хань Чуньлинь.

    Он отдельно остановился на важности совместной борьбы с радикальными движениями, подчеркивая необходимость коллективных усилий по обеспечению устойчивости региона.

    - Мы должны усилить совместную борьбу с так называемыми «тремя злыми силами» - терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, поддерживать устойчивое развитие региона и вместе строить надежный щит безопасности, - подчеркнул дипломат.

    В завершение Хань Чуньлинь напомнил о важности единства в непростом глобальном контексте:

    - В условиях глобальной нестабильности мы должны вместе придерживаться пути многостороннего сотрудничества.

    По мнению китайской стороны, укрепление коллективной безопасности становится неотъемлемой частью стратегического партнёрства в регионе.

    Ранее сообщалось, что Китай и Центральная Азия будут развивать экономику, ИИ и бороться с бедностью.

    Теги:
    Китай Экономика Центральная Азия
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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