Посол Китая назвал три главные угрозы региональной безопасности

Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Казахстане Хань Чуньлинь, выступая на симпозиуме по госуправлению и диалоге по гуманитарным обменам между Китаем и странами Центральной Азии - 2025 в Астане.

По словам дипломата, сотрудничество в этой области приобретает особую значимость в условиях возрастающих вызовов и угроз, включая геополитические риски и транснациональные угрозы.

- В условиях различных угроз и вызовов Китай намерен продвигаться вперед вместе с государствами Центральной Азии, укрепляя многосторонние платформы в рамках механизма «Китай – Центральная Азия», содействуя реализации Глобальной инициативы в области безопасности и совершенствуя региональные механизмы обеспечения безопасности, - сказал Хань Чуньлинь.

Он отдельно остановился на важности совместной борьбы с радикальными движениями, подчеркивая необходимость коллективных усилий по обеспечению устойчивости региона.

- Мы должны усилить совместную борьбу с так называемыми «тремя злыми силами» - терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, поддерживать устойчивое развитие региона и вместе строить надежный щит безопасности, - подчеркнул дипломат.

В завершение Хань Чуньлинь напомнил о важности единства в непростом глобальном контексте:

- В условиях глобальной нестабильности мы должны вместе придерживаться пути многостороннего сотрудничества.

По мнению китайской стороны, укрепление коллективной безопасности становится неотъемлемой частью стратегического партнёрства в регионе.

Ранее сообщалось, что Китай и Центральная Азия будут развивать экономику, ИИ и бороться с бедностью.