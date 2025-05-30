Китай и Центральная Азия будут развивать экономику, ИИ и бороться с бедностью

- За последние тридцать с лишним лет отношения между Китаем и странами Центральной Азии развивались динамично, укрепилось политическое взаимное доверие между шестью государствами, - подчеркнул дипломат.

По его словам, все активнее становятся гуманитарные обмены между народами, особенно в таких сферах, как образование, наука, культура, СМИ и молодежные инициативы. Это, как отметил посол, способствует укреплению общественного фундамента народной дружбы.

- Сегодня Китай, следуя пути модернизации с китайской спецификой, всесторонне продвигает построение сильного государства и возрождение нации. Страны Центральной Азии также уверенно продолжают собственный путь развития в соответствии с национальными особенностям, - отметил он.

Особую роль Китай отводит дипломатии высокого уровня как стратегическому инструменту внешней политики.

- Рассматривая высокоуровневую дипломатию как стратегическую движущую силу, Китай готов и дальше углублять политическое взаимное доверие и взаимовыгодное сотрудничество со странами Центральной Азии во всех сферах, а также совместно строить новые «золотые тридцать лет» отношений между Китаем и Центральной Азией, - заявил Хань Чуньлинь.

Он также подчеркнул, что Китай намерен укреплять сопряжение инициативы «Один пояс, один путь» с национальными программами развития стран региона.

- В этом контексте особое внимание будет уделено расширению сотрудничества в таких сферах, как цифровая экономика, искусственный интеллект, инфраструктура и сокращение бедности, - отметил посол.

Ранее мы сообщали, что Казахстан и Китай усиливают сотрудничество в сфере мирного атома.