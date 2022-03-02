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Посол Казахстана встретился с Верховным Патриархом и Католикосом всех армян

2 Марта 2022 20:53
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Посол Казахстана встретился с Верховным Патриархом и Католикосом всех армян

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ - Состоялась встреча Посла Казахстана Болата Иманбаева с Верховным Патриархом и Католикосом всех армян Гарегином II, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

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Во время беседы посол проинформировал о предпринимаемых Правительством Казахстана мерах по социально-экономической модернизации в РК, направленной на повышение благосостояния и уровня жизни населения. Особое внимание было уделено разъяснению курса политических и демократических реформ Президента Касым-Жомарта Токаева.

Верховному Патриарху было передано послание Главы государства с приглашением принять участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий в Казахстане 14-15 сентября 2022 года.

Католикос всех армян Гарегин II выразил поддержку политике руководства Казахстана, а также отметил особую роль Съезда лидеров мировых и традиционных религий в развитии межконфессионального и межцивилизационного диалога.


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#МИД РК   #Религия   #Армения  
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