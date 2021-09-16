Посол Казахстана вручил верительные грамоты президенту Палестины

АММАН - РАМАЛЛА. КАЗИНФОРМ. - Посол Казахстана в Иордании Айдарбек Туматов вручил Президенту Палестины Махмуду Аббасу верительные грамоты в качестве Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Государстве Палестина по совместительству, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Церемония состоялась в онлайн-формате.

Казахстанский дипломат передал палестинскому лидеру наилучшие пожелания от имени Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Также в своей речи А. Туматов подтвердил последовательный курс руководства Казахстана на дальнейшее всестороннее укрепление отношений между двумя странами.

В свою очередь Махумуд Аббас пожелал успехов Послу А. Туматову на новой должности, передал дружественные приветствия Лидеру нации Нурсултану Назарбаеву и Президенту РК Касым-ЖомартуТокаеву.

Верительные грамоты Президенту Палестины также вручили послы Боснии и Герцеговины, Бруней-Даруссалам, Малайзии, Бангладеша и Ирака.

Дипломатические отношения между Республикой Казахстан и Государством Палестина установлены в 1992 году. Взаимоотношения Казахстана с Палестиной курирует Посольство в Иорданском Хашимитском Королевстве.