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Посол Казахстана вручил верительные грамоты президенту Палестины

Автор:  
Арсен Утешев
16 Сентября 2021, 14:15
Посол Казахстана вручил верительные грамоты президенту Палестины

АММАН - РАМАЛЛА. КАЗИНФОРМ. - Посол Казахстана в Иордании Айдарбек Туматов вручил Президенту Палестины Махмуду Аббасу верительные грамоты в качестве Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Государстве Палестина по совместительству, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Церемония состоялась в онлайн-формате.

Казахстанский дипломат передал палестинскому лидеру наилучшие пожелания от имени Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Также в своей речи А. Туматов подтвердил последовательный курс руководства Казахстана на дальнейшее всестороннее укрепление отношений между двумя странами.

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В свою очередь Махумуд Аббас пожелал успехов Послу А. Туматову на новой должности, передал дружественные приветствия Лидеру нации Нурсултану Назарбаеву и Президенту РК Касым-ЖомартуТокаеву.

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Верительные грамоты Президенту Палестины также вручили послы Боснии и Герцеговины, Бруней-Даруссалам, Малайзии, Бангладеша и Ирака.

Дипломатические отношения между Республикой Казахстан и Государством Палестина установлены в 1992 году. Взаимоотношения Казахстана с Палестиной курирует Посольство в Иорданском Хашимитском Королевстве.

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