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Посол Казахстана вручил верительные грамоты Президенту Армении

Редактор:  
Ринат Дусумов
18 Марта 2021, 10:28
Посол Казахстана вручил верительные грамоты Президенту Армении

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – Посол Казахстана Болат Иманбаев вручил верительные грамоты Президенту Армении Армену Саркисяну, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе состоявшейся после церемонии встречи собеседники обстоятельно обсудили приоритетные направления сотрудничества с акцентом на необходимость расширения торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия.

Выражено обоюдное удовлетворение положительной динамикой товарооборота, который, несмотря на неблагоприятную конъюнктуру, вызванную пандемией COVID-19, вырос в 2020 г. в два раза. Отмечена важность продолжения совместных усилий по развитию деловых связей и разработки совместных проектов в сферах инвестиций, финансов и высоких технологий. Также были упомянуты планы по проведению в текущем году заседания совместной Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

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Посол ознакомил собеседника с новыми реформами Президента Касым-Жомарта Токаева, направленными на дальнейшую демократизацию страны, актуальными программами экономической модернизации и международными инициативами Казахстана.

Президент Армении, в свою очередь, дал высокую оценку достижениям нашей страны, а также политическим реформам, инициированным К. Токаевым. А. Саркисян особо отметил уникальность модели единства и национального согласия казахстанского общества и ключевую роль Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева в её успешной реализации. Подчеркнув доверительный уровень межгосударственного политического диалога и наличие существенного потенциала и перспектив для расширения двустороннего взаимодействия, он передал слова приветствия и наилучшие пожелания высшему руководству Казахстана.

В завершении беседы А. Саркисян поздравил Посла с официальным вступлением в должность и пожелал успехов в его дипломатической миссии.

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