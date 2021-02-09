Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Официально

Посол Казахстана вручил копии верительных грамот главе МИД Палестины

Автор:  
Ризабек Джумажанов
9 Февраля 2021, 20:31
Посол Казахстана вручил копии верительных грамот главе МИД Палестины

АММАН. КАЗИНФОРМ - Посол Казахстана в Иордании Айдарбек Туматов вручил копии верительных грамот министру иностранных дел и экспатриантов Палестины Рияду аль-Малики в качестве Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Казахстан в Государстве Палестина. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Церемония вручения состоялась 9 февраля в Посольстве Палестины в Аммане. Поздравив казахстанского дипломата с назначением, глава палестинского внешнеполитического ведомства пожелал ему успехов в работе по дальнейшему расширению взаимоотношений между двумя странами.

После официальной церемонии стороны обсудили текущее состояние и перспективы казахстанско-палестинского сотрудничества, а также взаимодействие в рамках ООН, ОИС, СВМДА и других международных организаций. Также беседа коснулась ряда вопросов региональной и международной повестки дня, прежде всего ситуации на Ближнем Востоке.

Поздравив Казахстан с председательствованием в СВМДА, Р. аль-Малики отметил растущую роль этой площадки в качестве регионального форума в сфере безопасности в Азии. Глава МИД Палестины высоко оценил казахстанскую деятельность в вопросах ядерного нераспространения, в особенности инициативы Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в этой сфере.

Кроме того, палестинский дипломат позитивно отозвался о прошедших в Казахстане парламентских выборах и пригласил казахстанскую сторону принять участие в качестве наблюдателей в предстоящих парламентских выборах, которые пройдут в мае этого года в Палестине.

photo


В свою очередь А. Туматов отметил неизменность позиции Казахстана по решению ближневосточной проблемы только мирным путем, а также поддержки реализации законных прав народа Палестины на создание самостоятельного независимого государства на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН.

Вместе с этим Посол Казахстана выразил поддержку международным инициативам, направленным на укрепление палестинской солидарности, а также на проведение мирной конференции под эгидой ООН в этом году.

photo


Отметив нацеленность на плодотворное и эффективное сотрудничество, палестинская сторона выразила готовность оказывать содействие и поддержку деятельности Посла для дальнейшего развития двусторонних и многосторонних отношений.


Внешняя политика Казахстана   МИД РК   Ближний Восток  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной