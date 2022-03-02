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вчера 22:19
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Посол Казахстана в Нидерландах провел встречу в Shell
БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Посол Казахстана в Нидерландах Аскар Жумагалиев провел в городе Гааге встречу с вице-президентом Shell Джоаной Кунсберг, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
В ходе беседы Аскар Жумагалиев проинформировал собеседницу о предпринимаемых руководством Казахстана мерах по укреплению политической стабильности после январских событий, реформированию энергетического комплекса РК, улучшению социальной защищенности работников добывающей отрасли и совершенствованию инвестиционной политики. Обсуждены текущие процессы на мировом энергетическом рынке.
Представитель Shell высоко оценила деятельность Совета иностранных инвесторов, отметила доверительные отношения между Правительством РК и Shell.
В рамках встречи были обсуждены вопросы развития двустороннего сотрудничества в сфере декарбонизации и зеленой энергетики.
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