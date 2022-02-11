Посол Казахстана провел переговоры в канцелярии Президента Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ. КАЗИНФОРМ - Посол Казахстана Сатыбалды Буршаков встретился со старшим советником Президента Израиля по внешней политике Цвием Вапни, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В рамках встречи Посол проинформировал израильского дипломата о предпринимаемых Правительством Казахстана мерах по стабилизации и дальнейшему развитию политической и социально-экономической ситуации в стране. Особое внимание уделено разъяснению инициатив и предложений Президента Касым-Жомарта Токаева, направленных на поддержание и поощрение малого и среднего бизнеса, привлечения иностранных инвестиций.

Стороны также обсудили состояние и перспективы казахстанско-израильского сотрудничества, отметив позитивный характер развития двусторонних связей в контексте 30-летия установления дипломатических отношений. Весьма важным представляется взаимодействие сторон в связи с проведением осенью текущего года Саммита СВМДА, а также Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

Посол Ц.Вапни пожелал успехов Казахстану в осуществлении масштабной повестки всесторонней модернизации государства, экономики и общества.