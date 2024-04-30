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    19:25, 29 Апрель 2024 | GMT +6

    Посол Ирана выразил обеспокоенность задержкой строительства казахстанского терминала в Бендер-Аббасе

    Али Акбар Джоукар
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Казахстане Али Акбар Джоукар выразил обеспокоенность задержкой строительства торгового терминала Казахстана в иранском порту Бендер-Аббас, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Ранее в интервью корреспонденту Kazinform дипломат сообщил, что Иран выделил Казахстану 15 гектаров земли от порта Бендер-Аббас для строительства торгового терминала. 

    Ожидалось, что через терминал Казахстан сможет увеличить экспорт своих товаров в страны Африки и Восточной Азии, особенно в Индию и страны Персидского залива.

    На встрече с представителями СМИ посол заявил, что упомянутый проект пока не продвигается вперед.

    — К сожалению, пока ничего не изменилось. Казахстанские коллеги упускают эту возможность. Хотя я слышал, что землю, выделенную под казахстанский терминал, хочет получить другая страна. Вопрос открытия логистики был одним из вопросов, на которых акцентировал внимание Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Как я уже говорил ранее, этот порт важен для Казахстана как коридор на Ближний Восток и в Африку. Обе страны заинтересованы в наращивании транспортно-логистического потенциала, — сказал Али Акбар Джоукар. 

    Теги:
    Логистика Транспорт Иран Международные отношения
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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