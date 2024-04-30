Посол Ирана выразил обеспокоенность задержкой строительства казахстанского терминала в Бендер-Аббасе

Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Казахстане Али Акбар Джоукар выразил обеспокоенность задержкой строительства торгового терминала Казахстана в иранском порту Бендер-Аббас, передает корреспондент агентства Kazinform.

Ранее в интервью корреспонденту Kazinform дипломат сообщил, что Иран выделил Казахстану 15 гектаров земли от порта Бендер-Аббас для строительства торгового терминала.

Ожидалось, что через терминал Казахстан сможет увеличить экспорт своих товаров в страны Африки и Восточной Азии, особенно в Индию и страны Персидского залива.

На встрече с представителями СМИ посол заявил, что упомянутый проект пока не продвигается вперед.